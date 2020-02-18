"Шпоры" могут подписать английского защитника.
Крис Смоллинг, Getty Images
18 февраля 2020, 15:54
Защитник Ромы Крис Смоллинг попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Corriere dello Sport.
Лондонский клуб намерен укрепить линию защиты следующим летом и попытается подписать английского центрбека. В приобретении 30-летнего игрока также заинтересован Эвертон.
Смоллинг перешел в Рому прошлым летом на правах аренды из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом.
Действующий контракт Смоллинга с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.
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