Англия

"Шпоры" могут подписать английского защитника.

Защитник Ромы Крис Смоллинг попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание Corriere dello Sport.

Лондонский клуб намерен укрепить линию защиты следующим летом и попытается подписать английского центрбека. В приобретении 30-летнего игрока также заинтересован Эвертон.

Смоллинг перешел в Рому прошлым летом на правах аренды из Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне защитник провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Действующий контракт Смоллинга с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.

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