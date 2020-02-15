Англия

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, выступающий в аренде за Рому, может вернуться в Англию.

Если Рома не выкупит арендованного у Манчестер Юнайтед центрального защитника Криса Смоллинга, то это готов сделать Эвертон — сообщает Gazzetta dello Sport.

Рома готова заплатить за Смоллинга 15 миллионов евро, в то время, как Манчестер Юнайтед требует 20 миллионов. Кроме того, возможность покупки защитника во многом будет зависеть от того, пробьется ли Рома в Лигу чемпионов.

Контракт Смоллинга с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2022 года.

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