Англия

Наставник "молотобойцев" прокомментировал поражение от Сити.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес поделился своим мнением о результате матча с Манчестер Сити (0:2) в 26-м туре АПЛ.

"Думаю, мы приложили фантастические усилия. Игроки сделали все, что могли. Мы старались усложнить им задачу и иногда у нас получалось. Мы хотели больше контратаковать, но против таких команд это делать сложно.

Мы показали хорошую организацию. В данный момент у нас сложный период. Нам нужно работать над игрой в защите, ведь, если не пропускать голы, то есть шанс заработать очки", – приводит слова Мойеса BBC.

На данный момент Вест Хэм находится в зоне вылета АПЛ, имея в активе 24 очка.

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