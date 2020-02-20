Англия

Легендарный бразилец сравнил работы Юргена Клоппа и Хосепа Гвардиолы.

Бывший полузащитник сборной Бразилии Рикардо Кака рассказал, кого считает более лучшим тренером — Юргена Клоппа из Ливерпуля или Хосепа Гвардиолу из Манчестер Сити.

"Клопп или Гвардиола? Прямо сейчас, в этом году? Я отдам свое предпочтение Клоппу. Они оба большие профессионалы, я их большой поклонник".

"Прошлый сезон выдался просто невероятным для Хосепа, а затем Юрген выигрывает Лигу чемпионов и начинает доминировать в английской Премьер-лиге. Всегда приятно наблюдать за работой этих ребят", —приводит слова Кака Sport Bible.

Напомним, ранее Юрген Клопп назвал Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира на данный момент.

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