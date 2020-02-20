Англия

Контракт бразильца с Челси истекает в июне этого года.

Нападающий Виллиан выступает в Челси с 2013 года, однако его действующее соглашение с "пенсионерами" рассчитано до конца текущего сезона.

31-летний бразилец не исключает своего желания продолжить выступать в Лондоне, однако не уточнил, что рассматривает только вариант продления контракта с Челси.

"Если вы спросите мою жену, хочет ли она покинуть Лондон, она скажет "нет". Мои дочери чувствуют то же самое. Конечно, Бразилия — это наш дом, наша культура. Мы всегда чувствуем себя хорошо, когда туда приезжаем, чтобы встретиться с друзьями и родственниками, но Лондон — мой второй дом".

"На самом деле, я недавно сделал первый шаг к получению британского гражданства. Мужик, это было тяжело. История Великобритании... Некоторые вопросы в тесте настолько сложны, что даже несколько моих британских друзей не знали ответов!"

"Как оказалось, первые две попытки оказались неудачными, но все получилось с третьей. Теперь я гражданин Великобритании!"

"Итак, Лондон — это место, где я хочу остаться. Здесь у меня есть семья, моя церковь. Я хочу, чтобы мои дочери росли здесь", — рассказал Виллиан в истории своей жизни на ThePlayersTribune.

Напомним, ранее главный тренер Челси Фрэнк Лампард заявил, что трансфер Зийеха никак не связан с уходом Виллиана и Педро.

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