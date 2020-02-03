Англия

Бразильский полузащитник желает продолжить выступления за "пенсионеров".

Виллиан предпочитает продлить контракт с Челси, а не переходить в Барселону, сообщает ESPN.

Бразилец хочет остаться в Англии, где комфортно его семье, а потому вариант с каталонцами не является приоритетным.

Однако источник утверждает, что экс-игрок Шахтера не может прийти к соглашению по срокам новой сделки с "пенсионерами". Те предлагают контракт на 2 года, но бразилец уверен, что сможет провести на высоком уровне еще минимум три сезона.

Ранее Виллиан отмечал, что у него еще есть порох в пороховницах и он готов продолжать играть в Европе.