Англия

Форвард Манчестер Сити Рахим Стерлинг не планирует в ближайшее время переходить в Реал.

Несмотря на давний интерес Реала к персоне Рахима Стерлинга и тот факт, что Манчестер Сити отстранили от Лиги чемпионов, форвард сборной Англии не намерен менять Манчестер на Мадрид.

"Реал — фантастический клуб, но сейчас я в Манчестер Сити и счастлив здесь, – цитирует Стерлинга Sky Sports со ссылкой на AS. – Когда видишь белую форму Реала, то сразу вспоминаешь, сколько трофеев добыл этот славный клуб, но сейчас и у Манчестер Сити отличные шансы выиграть Лигу чемпионов".

На вопрос о том, каково будет ему, с контрактом до лета 2023 года, обходиться без Лиги чемпионов, Рахим ответил: "Давайте не будем забегать вперед. Еще не все решено окончательно, и лично я верю, что нашему клубу удастся добиться положительного решения".

25-летний Стерлинг (56 матчей за национальную сборную Англии, 12 голов) выступал за Ливерпуль (129 матчей во всех турнирах, 23 гола) и Манчестер Сити (226, 89).

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