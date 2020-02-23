Англия

Football.ua анонсирует матч 27-го тура АПЛ между Арсеналом и Эвертоном.

Подопечные Микеля Артеты примут на своем поле коллектив Карло Анчелотти.

Арсенал – Эвертон

23 февраля, 18:30, стадион Эмирейтс, Лондон. Арбитр встречи – Стюарт Атвелл

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

И Микель Артета, и Карло Анчелотти возглавили свои клубы в конце прошлого года и, можно сказать, определенный позитивный результат это дало. Если Эвертон находился в районе зоны вылета, то сейчас "ириски" не далеко от зоны еврокубков. Теоретически, коллектив итальянца может побороться даже за зону Лиги чемпионов, если дисквалификация Манчестер Сити не будет отменена CAS.

Стоит отметить и положительную тенденцию у "канониров": они значительно прибавили в игре, а также в обороне. Некоторые специалисты отмечают, что Микель Артета стремится привить своей команде стиль, который проповедует Пеп Гвардиола.

Кроме того, у Артеты по-прежнему амбициозные планы — он намерен побороться со своей командой за Лигу чемпионов. Если Арсенал хочет пробиться в главный еврокубковый турнир, то набирать очки нужно прямо сейчас.

Напомним, что матч первого круга завершился сухой ничьей – 0:0.

По версии букмекеров, Арсенал – фаворит встречи. Победа "канониров" оценивается коэффициентом 2,10, ничья – 3,55, а победа "ирисок" – 3,60.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Чеймберс, Тирни, Нельсон, Суареш — Гбамен

Под вопросом: Торрейра, Папастатопулос — Гомеш, Уолкотт.

Интересные факты:

Арсенал не проигрывал Эвертону в последних 22 домашних встречах во всех турнирах.

"Канониры" забивают как минимум два гола в последних шести домашних встречах против "ирисок" во всех турнирах.

Эвертон не проигрывает в 10 из последних 11 встреч в Премьер-лиге.

Арсенал не проигрывает в последних шести матчах в чемпионате Англии.

Эвертон забивает как минимум два гола в последних трех матчах в АПЛ.