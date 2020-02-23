Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура АПЛ между Арсеналом и Эвертоном.
лейтон бейнс, getty images
23 февраля 2020, 17:37
Ветеран Эвертона Лейтон Бейнс выведет свою команду на матч против лондонского Арсенала, получив возможность сыграть с первых минут ввиду отсутствия Люка Диня. В основе "канониров" снова не нашлось места Александру Ляказетту — на острие атаки сыграет Эдди Нкетиа.
Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Себальос, Джака — Пепе, Озил, Обамеянг — Нкетиа
Запасные: Мартинес, Папастатопулос, Сака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Нельсон
Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс — Делф, Шнейдерлен — Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби — Калверт-Льиюн
Запасные: Стекеленбург, Кин, Коулмен, Гомеш, Дэвис, Бернард, Кен
Матч Арсенал — Эвертон начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.