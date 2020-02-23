Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 27 тура АПЛ между Арсеналом и Эвертоном.

Ветеран Эвертона Лейтон Бейнс выведет свою команду на матч против лондонского Арсенала, получив возможность сыграть с первых минут ввиду отсутствия Люка Диня. В основе "канониров" снова не нашлось места Александру Ляказетту — на острие атаки сыграет Эдди Нкетиа.

Арсенал: Лено — Бельерин, Мустафи, Давид Луис, Колашинац — Себальос, Джака — Пепе, Озил, Обамеянг — Нкетиа

Запасные: Мартинес, Папастатопулос, Сака, Торрейра, Гендузи, Ляказетт, Нельсон

Эвертон: Пикфорд — Сидибе, Мина, Холгейт, Бейнс — Делф, Шнейдерлен — Ришарлисон, Сигурдссон, Ивоби — Калверт-Льиюн

Запасные: Стекеленбург, Кин, Коулмен, Гомеш, Дэвис, Бернард, Кен

Матч Арсенал — Эвертон начнется в 18:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.