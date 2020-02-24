В поединке 27-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одолел Уотфорд.
Манчестер Юнайтед — Уотфорд, Getty Images
24 февраля 2020, 00:28
"Красные дьяволы" на своем поле принимали "шершней". Коллектив Оле-Гуннара Солскьяера без особых сложностей обыграл подопечных Найджела Пирсона.
Отметим, что дебютный гол на свой счет записал Бруну Фернандеш.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
Голы: Фернандеш, 42 (с пенальти), Марсиаль, 58, Гринвуд, 75
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделоф, Магуайр, Шоу — Матич, Фред (Мактоминей, 79), Фернандеш — Гринвуд (Чонг, 80), Марсиаль (Игало, 80), Джеймс
Уотфорд: Фостер — Доусон, Кабаселе, Каткарт, Масина — Капу, Хьюз, Дукуре (Клеверли, 80) — Перейра (Сарр, 69), Динь (Уэлбек, 76), Деулофеу
Предупреждения: Каткарт
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.