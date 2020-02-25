Англия

Габонский форвард в конечном итоге выбрал лондонский Арсенал.

Бывший главный тренер сборной Англии Сэм Аллардайс признался, что хотел подписать звездного форварда Пьера-Эмерика Обамеянга в Эвертон, когда тот твердо решил покинуть дортмундскую Боруссию зимой 2018 года.

"Я пытался купить его в Эвертон. Думаю, эта сделка обошлась бы "ирискам" в 60-70 миллионов фунтов. Мы начали работу на трансферном рынке, когда Лукаку захотел покинуть клуб".

"Мы поговорили с Обамеянгом через его агента, и мы получили знак, что он отчаянно пытается уехать из Германии, чтобы попасть в АПЛ. Таким образом, мы думали, что у нас все схвачено, но, по правде говоря, Эвертон не был близок к его подписанию", — заявил Аллардайс.

Также "Биг Сэм" прокомментировал слухи о том, что Арсенал не может договориться с Обамеянгом о продлении контракта, который истекает 2021 года.

"На месте Арсенала я бы сильно беспокоился о его потере.Не знаю, что "канониры" собираются делать. Они не могут позволить другому клубу заключить с ним предварительное соглашение".

"У Обамеянга осталось 18 месяцев по контракту, поэтому, если он не подпишет новую сделку этим летом, Арсеналу придется его продать", — приводит слова Аллардайса talkSPORT.

Ранее сообщалось, что в услугах Обамеянга заинтересован Интер, который видит в габонском форварде идеальную замену Лаутаро Мартинесу.

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