Вейналдум: Мы извлекли уроки из допущенных нами ошибок в прошлом

Англия

Ливерпуль уверенно идет к первому чемпионству за тридцать лет.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум прокомментировал победу своей команды над Вест Хэмом (3:2) в АПЛ. Теперь "красным" осталось победить в четырех матчах из оставшихся одиннадцати, дабы стать чемпионами Англии.

"Мы просто хотим продолжать в том же темпе. Мы очень усердно работаем. Если в вернуться на несколько лет назад и посмотреть то, чего мы достигли за это время — это феноменально. Мы извлекли уроки из допущенных нами ошибок в прошлом, и я думаю, что именно поэтому мы сейчас так хороши — у нас есть команда, в которой каждый игрок высокого уровня. За то время, сколько мы играем вместе, мы многому научились".

"Я не думаю, что нужно кого-то выделять из нашей команды по-отдельности. Мы сильны коллективом, мы стараемся помогать друг другу", — цитирует нидерландца официальный сайт "скаузеров".

Вашему вниманию видеообзор матча Ливерпуль — Вест Хэм.