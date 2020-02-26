Англия

Вратарь Вест Хэма Лукаш Фабиански взял на себя вину за поражение в 27-м туре чемпионата Англии.

Лукаш Фабиански считает, что второй и третий голы Ливерпуля в поединке 27-го тура первенства АПЛ — это его вина.

"Мои ошибки стоили команде трех очков, – цитирует вратаря официальный сайт Вест Хэма. – Мы так хорошо играли против Ливерпуля, что заслужили победу. Мне очень жаль, и я прошу у всех прощения. Могу лишь пообещать, что в следующем матче против Саутгемптона сделаю все возможное для победы Вест Хэма".

После 27-го тура Вест Хэм находится в зоне вылета, занимая 18-е место и отставая на одно очко от спасительного 17-го.

Матч Вест Хэм — Саутгемптон состоится в субботу, 29 февраля. Начало в 17:00 по киевскому времени.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.