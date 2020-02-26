Англия

Легендарный форвард мог перейти в лондонский клуб.

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья мог оказаться в Арсенале летом 2013 года, когда он покинул Барселону.

Испанский форвард вел переговоры с руководством "канониров", но в итоге оказался в Атлетико.

"Мы много встречались и проводили телефонные переговоры. Мне тогда казалось, что на 90 процентов я перейду в Арсенал к Арсену Венгеру. Но мы не смогли согласовать сделку. Атлетико сделал предложение, и через три-четыре дня мы все решили.

Не знаю, что бы произошло, если бы я перешел в Арсенал. Очень рад, что присоединился к Атлетико, не только из-за выигранного титула, но из-за всего остального. Рад, что сделал этот выбор", – рассказал Вилья в интервью BBC.

Напомним, Вилья завершил карьеру игрока в конце прошлого года, выиграв с Висел Кобе Кубок Японии.

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