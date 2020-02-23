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Бразильский футболист в интервью The Playets' Tribune рассказал о семье, важности религии в своей жизни и о том, как мечтал играть в Челси.

Семейная жизнь бразильского футболиста не всегда складывается легко. Говорят, что у нас в Бразилии существует 200 миллионов тренеров, и я могу подтвердить это. Могу также сказать, что двое их них – это мои дочери-близнецы. Большинство членов моей семьи считают, что они знают многое о футболе. И они уверены, что как раз я знаю меньше всех. Когда я захожу в раздевалку Челси после матча, то на мой телефон сразу приходит куча голосовых сообщений. Они всегда смотрят все мои игры и дают мне советы. Иногда мне оставляют сообщения во время первого тайма.

Первое сообщение обычно приходит от моего отца, Северино.

"Сынок, я смотрю матч… тебе нужно больше смещаться в центр!"

Затем приходит сообщение от моей жены, Ванессы.

"Дорогой, почему ты не делаешь переводы чаще?"

А затем – от моих дочерей-близнецов, Мануэллы и Валентины.

"Папочка! Если ты хочешь забить, то нужно чаще бить по воротам!"

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Мануэлла и Валентина обычно больше всех переживают. Если я не забиваю, они расстраиваются. Если на мне фолят и я падаю на газон, они спрашивают, все ли хорошо со мной.

"Папочка, зачем тот человек ударил тебя?"

Мне становится смешно, когда я вижу, как они все беспокоятся. Но я также понимаю, что они хотят помочь. Их реакции всегда позитивные, каждое сообщение отправляется с любовью.

Без сомнения, отцовство – лучшее, что может случиться с тобой. Раньше я думал только о футболе, но приоритеты меняются, когда у тебя рождаются дети, потому что им необходимы любовь и внимание. Они помогают сохранять баланс в моей жизни и футбольной карьере.

В последние годы я много думал о таких вещах, которые важнее футбола. Я говорю не только о своей роли отца, но и евангелического христианина. Я хочу в церковь в Лондоне, чувствую себя там замечательно, слушаю Слово, молюсь. В церкви есть группа людей, которых я считаю своими друзьями.

Но я не люблю много говорить с людьми о религии. Почему? Потому что моя жизнь – открытая книга. Конечно, можно выражать себя с помощью молитвы. Но иногда это же можно делать своими поступками и поведением. Можно быть примером для других. Если в вашей жизни присутствуют счастье и порядок, которые исходят из вашей веры в Бога, люди заметят в вас нечто особенное, понимаете? Не нужно доказывать другим людям, что они должны принять Иисуса. Это можно показывать на своем примере, в общении с людьми и своим поведением. Это то, что я пытаюсь делать каждый день.

Некоторые считают, что футболисты лишь хотят зарабатывать деньги, веселиться и гоняться за женщинами. Конечно, каждый может делать то, что хочет. Важная вещь для каждого христианина – знать, что ты свободен. Конечно, вы можете пойти в ночной клуб и веселиться всю ночь. Но нужно ли это вам? Когда вы знаете слово Божье, это не имеет значения. Если у вас есть понимание того, что хорошо и что плохо, ваша жизнь становится лучше.

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Многие из футболистов являются евангелическими христианами, не только в Бразилии, но также и в Англии. Роберто Фирмино крестили в бассейне несколько недель назад. Алиссон присутствовал. С Давидом Луисом я дружу с детства. Его крестили, когда он выступал в Париже. Лукас Моура недавно приглашал меня к себе домой на пиццу. Так и должно быть. Мы защищаем цвета своих команд на поле. За его пределами мы все – друзья.

Я искренне считаю, что должен благодарить Бога за то, что стал профессиональным футболистом. Бог для каждого приготовил свою миссию, думаю, моя – играть в футбол. Оглядываясь назад, могу вспомнить несколько моментов, когда моя карьера могла сойти с рельс. Но по некоторым причинам этого никогда не произошло.

Например, в два года я сломал ногу. Я играл в футбол на улице в своем городке, Рибейрао Пирес в окрестностях Сан-Паулу, и когда ударил мяч, почувствовал боль. Мама рассказывала, что я продолжал нормально ходить и лишь когда проснулся на следующий день, не мог стать на ногу. К счастью, она зажила, а в девятилетнем возрасте я смог присоединиться к академии Коринтианса, одного из самых больших клубов в Бразилии, за который болела моя семья и родственники.

Мне так везло. Уверенность крайне важна для игроков, а я, по непонятным для меня причинам, никогда не сомневался, что стану профессионалом. Дорога к вершине длинная. Миллионы бразильских мальчишек мечтают о том же. Некоторые обладают талантом, но теряют мотивацию. Некоторые получают серьезные травмы. Другие начинают сомневаться. Я мог бы думать над тем, получится ли у меня. Но никогда этого не делал.

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Мне очень повезло с отцом. Когда мне было 15, он постоянно напоминал мне, что я хочу стать профессионалом. Мне нужно было выбирать между футболом и футзалом, в который я играл с четырех лет. Он помог мне сохранить равновесие. Если ты хорош в футболе, агенты очень быстро тебя замечают. Я стал слишком самоуверенным, когда начал играть за юношескую сборную. В такой ситуации может начать казаться, что ты уже добился успеха, но это не так. Отец никогда не позволял мне считать, что я особенный.

Мы знали, что конкуренция будет огромной. Как говорится в одной поговорке, нужно убивать полтора льва каждый день, потому что все убивают по одному. Отец всегда это мне говорил.

Вскоре после того, как я дебютировал в первой команде Коринтианса, мне выпал большой шанс. В августе 2007-го, когда мне исполнилось 19, я получил предложение от донецкого Шахтера. Известно, что все бразильские футболисты мечтают выступать в Европе, особенно в больших клубах. Должен сказать, что никогда не планировал покидать Бразилию в таком возрасте. Я даже не мог представить жизнь в Украине. Но Кориантиансу было необходимо продать меня тогда, а Шахтер очень хотел подписать меня. Поэтому я с отцом отправился туда, чтобы все посмотреть.

В Шахтере все были очень убедительными. Когда мы приземлились во Франции, нас уже ожидал частный самолет. Я поймал себя на мысли, что никогда не летал на частных самолетах. О Донецке мы знали лишь то, что там очень холодно. Но было лето и очень тепло. Мне казалось, что зимой не может настолько похолодать. Вскоре я встретился с тренером, Мирчей Луческу, и некоторыми игроками, такими как Фернандиньо, Луис Адриано, Илсиньо, которые все были бразильцами. База казалась очень хорошей. Наконец мы с отцом решили, что это будет хорошее начало для моей европейской карьеры. Так я решил присоединиться к Шахтеру.

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Конечно, зимой было очень тяжело. Холод, снег… Никогда раньше такого не видел. Но, слава Богу, все шло хорошо. Меня поддерживали одноклубники, особенно бразильцы Брандао и Жадсон. Я хорошо адаптировался. Я даже выучил русский! Вначале мне требовался переводчик, но постепенно я выучил некоторые слова и фразы и начал понимать.

В Украине я также стал евангеликом. В детстве я каждое воскресенье ходил с родителями в католическую церковь. Но в Украине я начал чувствовать, что означает следовать за Богом. Я стал больше общаться с Жадсоном и Фернандиньо. Они организовывали службы у себя дома, где мы вместе изучали Библию. Именно тогда я начал понимать, о чем говорится в Библии, что правильно, а что не правильно. Также я принял Иисуса Христа как моего единственного спасителя. Тогда меня и жену крестили – в ванной.

Тогда же я начал проводить больше свободного времени с агентом. Он жил в Лондоне, и однажды я отправился с ним на матч на Стэмфорд Бридж. Тогда я начал следить за Челси в АПЛ. Я был поражен. Я влюбился в эту атмосферу. Я влюбился в город. Не могу объяснить, чем привлекателен Лондон, но это нечто… особенное.

Я провел пять с половиной лет в Шахтере, полностью выкладываясь. В январе 2013-го я перебрался в Анжи. Но спустя шесть месяцев у них начались финансовые проблемы, и они разрешили мне начать поиски нового клуба. Начались недели переговоров. За мной охотились многие клубы, но я хотел перейти в Челси. В итоге, слава Богу, я смог исполнить свою мечту. Помню, как я прибыл в расположение клуба, посетил базу, встретился с Давидом Луисом в раздевалке. Я был настолько счастлив. Господь, наверное, услышал мои желания и сказал: "Вот куда он отправится".

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С момента моего перехода в Челси случились многие вещи, которые сформировали мой характер. Первый год был разочарованием, потому что мы боролись за титул, но финишировали на третьем месте. Также мы пробились в полуфинал Лиги чемпионов, сыграв вничью на выезде в первом матче с Атлетико. Мы вели дома со счетом 1:0, а я думал о том, что никогда не играл в финале Лиги чемпионов. Но Атлетико перевернул все с ног на голову и выиграл 3:1. Большое разочарование. Но самый сложный момент был, когда мы стали чемпионами с Антонио Конте в сезоне-2016/17. Я много сидел на скамейке в том сезоне, но хуже всего было то, что я потерял мать. Она боролась с раком, а я ничем не мог ей помочь. В тот период отец и жена очень поддерживали меня. Было больно, но я многому научился. Я повзрослел. И стал даже ближе к Богу.

Конечно, у меня также было много счастливых моментов в Челси. Болельщики с первого дня хорошо ко мне относились. Когда они поют мое имя, я радуюсь и горжусь. Они дают мне уверенность, а я стараюсь отблагодарить им игрой на поле. Не разговорами, но своим личным примером. Как всегда.

Самые счастливые моменты случаются после завоевания чемпионства, потому что весь сезон сражаешься за это. Никогда не забуду первый титул в Челси, который мы выиграли с Жозе Моуриньо в 2015 году. Празднование на поле и в раздевалке было невероятным. Мы выиграли его за три тура до завершения чемпионата, а Моуриньо пообещал нам четыре выходных дня в неделю в случае победы. Поэтому в оставшиеся недели я один день тренировался, участвовал в матче, а затем четыре дня отдыхал с семьей.

Меня спрашивают о лучших тренерах в карьере. Конечно, Моуриньо – один из них. У нас были особенные отношения. Он много требовал, поэтому было много конфликтов, но это нормально. Он был требовательным и указывал на мои ошибки, но когда я проводил хороший матч, он говорил что-то вроде: "Сегодня ты всех порвал". Мне нравился его метод управления, то, как он организовывал тренировки, как говорил на собраниях. Я многому у него научился. Даже после ухода из Челси он хорошо обо мне отзывался. Мы до сих пор остаемся друзьями. Иногда мы обмениваемся сообщениями. Когда он работал в Манчестер Юнайтед, то хотел подписать меня. Он сообщил о своем желании с большим уважением.

Мне также очень нравится выступать в команде Фрэнка Лампарда. Играть с ним было большой честью – он был великим игроком – но теперь, когда он тренер, я чувствую, что очень нравлюсь ему. Мне он тоже очень нравится. Он заботится о своих игроках. Его метод общения превосходный.

Я выступаю в Челси уже больше шести лет, и могу честно сказать, что очень счастлив здесь. Если спросить мою жену, хочет ли она уехать из Лондона, она ответит отрицательно. Мои дочери того же мнения. Конечно, Бразилия это Бразилия. Это наш дом, наша культура. Нам очень нравится проводить там отпуск, встречаться с семьей и друзьями. Но Лондон – мой второй дом.

Кстати, я недавно сдал экзамен на получение гражданства. Как же это сложно. Британская история, одним словом: 1500-е, 1600-е, войны, битвы, великие лидеры и так далее. Некоторые вопросы были настолько сложными, что даже не все мои британские друзья знали ответы. Я купил справочник, который помогает подготовиться к экзамену. Не знаю, сколько часов провел за его изучением. Также я скачал приложение на телефон с пробными тестами.

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Я провалил две первых попытки, но сдал с третьей. Теперь я гражданин Британии!

Я хочу остаться в Лондоне. Здесь моя семья, церковь. Хочу, чтобы дочери выросли здесь. Каждый раз в раздевалке я хочу видеть их сообщения. Хочу продолжать получать от них любовь и поощрения.

Они не только напоминают мне бить по воротам. Они также напоминают мне, что, какие бы трофеи я не выиграл, моим главным трофеем всегда будет семья.

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