Англия

Защитник прокомментировал поражение "красных".

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк поделился своим мнением о поединке АПЛ, в котором его команда уступила Уотфорду (0:3).

"Надо отдать должное Уотфорду, они сыграли хорошо, много сражались, очень дисциплинировано играли и забили три гола — это реальность, мы не смогли найти выход. Это было сложно, и мы должны исправить это в будущем".

"Рекорды и разговоры о рекордах — это все для средств массовой информации, мы просто пытаемся выиграть каждую следующую игру".

"Мы сосредоточимся на следующей игре, и мы постараемся победить там. Мы должны оставаться скромными и усерднее работать в следующем матче", — цитирует ван Дейка BBC.

К слову, "шершни" сумели прервать серию мерсисайдцев в 44 поединка в английской Премьер-лиге.