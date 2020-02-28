Англия

Пока что совершенно неизвестно, как поступит Футбольная ассоциация при подобном развитии событий.

Нет никаких гарантий в том, что Ливерпуль будет признан победителем Премьер-лиги сезона-2019/20, если сезон не смогут доиграть из-за коронавируса, утверждает Telegraph Sport.

Из-за быстрого распространения коронавируса есть вероятность, что британское правительство отменит все спортивные мероприятия в стране в течении минимум двух ближайших месяцев, из-за чего некоторые матчи не будут сыграны.

В таком случае перед футбольными властями встанет выбор, засчитать результаты турнира на момент остановки соревнований или же аннулировать их вообще. Финальное решение может зависеть от того процента матчей, который успеют провести.

В сезоне-1939/40 соревнования были прерваны после трех туров из-за начала Второй мировой войны. На тот момент Блэкпул лидировал с отрывом в одно очко от ближайшего преследователя.

Учитывая, что Ливерпуль лидирует с 22-очковым отрывом и должен набрать лишь еще 12 пунктов для оформления чемпионства, решение не вручать титул "красным" вызвало бы массу споров.

С другой стороны, столько же споров вызовет и решение оставить все, как есть – с ним точно не согласятся команды, которые таким образом будут приговорены к вылету, а также те, кто не сможет попасть в еврокубки.