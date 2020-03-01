Англия

Форвард считает, что "волки" могут завершить сезон в топ-четверке.

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес поделился своим мнением о выступлениях команды накануне матча с Тоттенхэмом.

"Горжусь командой и тем, что мы делаем. Мы можем добиться попадания в Лигу чемпионов.

Клуб совершил большой шаг, 18 месяцев назад мы были в Чемпионшипе, а сейчас мы боремся за Лигу чемпионов.

Мы можем гордиться собой, так как боремся за достижение этих целей. Нас может ожидать неудача, но мы понимаем, что можем этого добиться.

Это наша большая мечта. Думаю, мы заслуживаем этого, потому что мы тяжело работаем и играем очень хорошо", – рассказал Хименес в интервью Sky Sports.

Матч Тоттенхэм – Вулверхэмптон в 28-м туре АПЛ состоится в Лондоне в воскресенье, 1 марта, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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