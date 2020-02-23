Англия

Защитник Вулверхэмптона Конор Коади отпраздновал своеобразный юбилей.

Матч 27-го тура первенства АПЛ против Норвича, выигранный Вулверхэмптоном, стал для капитана "волков" Конора Коади 100-м подряд в чемпионате Англии, в котором он отыграл без замен — отметил официальный Твиттер клуба.

Впечатляющая серия 26-летнего англичанина началась еще в сезоне-2017/18, который Вулверхэмптон проводил в Чемпионшипе.

Коади выступал за Ливерпуль (2 матча во всех турнирах, 0 голов), Шеффилд Юнайтед (50, 6), Хаддерсфилд (48, 3) и Вулверхэмптон (220, 2).

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