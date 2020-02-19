Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед поделился мнением о нападающем.

Оле-Гуннар Солскьяер рассказал об особенностях новичка команды Одиона Игало, а также выразил уверенность, что тот еще покажет себя.

"Игало — иной тип нападающего для Манчестер Юнайтед. Мы видели на тренировках, что он очень хорошо знает свое дело. Игало отлично действует в роли центрального нападающего. Он — невероятный профессионал и человек. Надеюсь, что он быстро адаптируется.

Мы знаем, что Игало был не посреди сезона, поэтому ему потребуется больше времени, чтобы набрать форму. К сожалению, он не забил Челси, хотя имел хороший шанс. Уверен, что он еще возьмет свое", — приводит слова Солскьяера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Ранее главный тренер манкунианцев рассказал, что Маркус Рашфорд будет отсутствовать еще несколько месяцев.