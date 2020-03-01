Эшпириту Санту: Победа над Моуриньо? В этом нет ничего особенного

В то же время наставник "волков" выразил огромное уважение своему более именитому соотечественнику.
Нуну Эшпириту Санту, Getty Images
01 марта 2020, 19:58
Главный тренер Вулврехэмптона Нуну Эшпириту Санту прокомментировал победу над Тоттенхэмом (3:2).
"Победа над Моуриньо? В этом нет ничего особенного. Это была очень и очень сложная игра. Я очень восхищаюсь Жозе Моуриньо, для меня он является эталоном", — цитирует португальца Goal.com.
"Я приятно потрясен физической формой своей команды, которую они продемонстрировали в этой игре".
"Мои игроки умеют очень хорошо восстанавливаться. Это был наш вызов. Мы приняли этот вызов очень здорово и отдали ради этой победы все", — заключил специалист.
Визави Эшпириту Санту Жозе Моуриньо назвал поражение своей команды несправедливым.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.