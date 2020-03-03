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Football.ua рассказывает о том, как изменился Арсенал с приходом Микеля Артеты на пост главного тренера.

После увольнения Унаи Эмери и прихода Микеля Артеты на пост главного тренера, результаты Арсенала стали значительно лучше, что было бы глупо отрицать. "Канониры" не проигрывали в 2020 году на протяжении десяти матчей, прослеживались положительные изменения в игре, да и то, что клуб возглавил бывший его футболист – красивая история, особенно если команда успешно преодолевает трудности и выходит из кризисной ситуации. Для Артеты все складывалось практически идеально в Арсенале, но сенсационный и непонятный вылет из Лиги Европы от Олимпиакоса на стадии 1/16 финала создал испанцу новые проблемы, в большей степени на моральном уровне.

Так был ли приход Артеты лишь временным эффектом, который свойственен при смене главного тренера? Действительно ли испанский коуч изменил игру команды до неузнаваемости? Удастся ли удержать лидеров, несмотря на практически испарившиеся шансы на возвращение в Лигу чемпионов по итогам текущей кампании? Вопросов касательно будущего Арсенала предостаточно. От этого клуба определенно ждут большего, а не борьбу за зону Лиги Европы. И то, даже это в нынешних реалиях никто не может гарантировать…

Как изменился Арсенал при Микеле Артете?

Кто бы что ни говорил, но от Артеты ждут слишком многого. Нельзя забывать, что это первый опыт Микеля на посту главного тренера и сразу в команде, пребывающей в кризисном положении. Да, он с 2016 года находился в штабе Хосепа Гвардиолы, но и тому потребовалось время, чтобы выстроить игру Манчестер Сити с необходимыми исполнителями.

Сравнивая игру Арсенала под руководством Унаи Эмери и под руководством Микеля Артеты, можно выделить главное изменение: при новом наставнике "канониры" пропускают значительно меньше – в среднем 0,83 гола за матч, тогда как при Эмери – 1,45 гола за игру. Рассмотрим этот вопрос детальнее, поскольку не все так однозначно.

В текущем сезоне Арсенал с Эмери пропустил 29 мячей при ожидаемых 28,2, что наглядно демонстрирует плохую игру "канониров" в обороне. С приходом Артеты Арсенал пропустил 10 голов в первых 12 поединках, но общий показатель ожидаемых пропущенных — 16,5. По факту, лондонский клуб начал пропускать меньше, но, судя по статистике, у Арсенала присутствует везение, и соперники не реализовывают свои моменты. Вывод из этого можно сделать один: защита Арсенала хоть и стала более организованной, но как нуждалась в усилении, так и нуждается до сих пор.

При Микеле Артете свое место в составе вновь получил Месут Озил, который первую часть сезона провел на скамейке запасных. Конечно, утверждать на 100% про конфликт немецкого хавбека с Эмери никак нельзя и каждый здесь может руководствоваться лишь догадками, но регулярное отсутствие Месута даже в заявке говорит само за себя. Артета вернул его в состав, однако это не принесло должного результата.

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из лучших плеймейкеров мира?

"Пушкари" по-прежнему мало бьют по воротам, а результат встречи может определить один реализованный момент. Например, главный бомбардир команды Пьер-Эмерик Обамеянг в прошлом сезоне в среднем наносил по воротам соперника 4,97 ударов за матч, а в текущей кампании – 2,37. Благо с реализацией у габонца все хорошо (момент против Олимпиакоса – исключение из правил), но проблема с плеймейкером остается открытой. Озил и Себальос отдали на двоих всего три ассиста в АПЛ, а нападающие продолжают брать игру на себя даже там, где это ненужно.

Также стоит отметить, что Лукас Торрейра при Артете стал выполнять больше защитных функций, а Гранит Джака поднялся немного выше. Теперь уругваец чаще страхует своего партнера по команде, который банально не обладает необходимой скоростью, чтобы единолично справляться с черновой работой в центре поля. При Эмери Джака играл в паре с Джо Уиллоком или Маттео Гендузи, которые регулярно шли в атаку и оставляли швейцарца одного, создавая при этом пробел в центре. Артета вновь вернул Торрейру в стартовый состав, ведь ему действительно нет альтернатив на позиции опорника в данный момент.

Важнейшую роль в схеме игры испанского специалиста выполняет 18-летний Букайо Сака, но из-за травм Кирана Тирни и Сеада Колашинаца английский вундеркинд порой вынужден закрывать позицию левого защитника. Это является больше вынужденным решением, поскольку Сака – вингер, и хорош он именно на фланге атаки. Этого парня Арсеналу необходимо удержать при любых обстоятельствах, ведь до завершения его контракта осталось всего полтора года, и за ним уже выстроилась очередь из топ-клубов, включая Ливерпуль, Баварию и Манчестер Юнайтед. К слову, из аренды в Лидс вернулся 20-летний форвард Эдди Нкетиа, который начал получать игровое время после зимней паузы в АПЛ, а Эмил Смит-Роу отправился за игровой практикой в Хаддерсфилд.

Среди тех, кто практически перестал выходить на поле при Микеле Артете – Рисс Нельсон и Эйнсли Мэйтленд-Найлз. Если первый отсутствует в большей степени из-за недавней травмы, то Эйнсли, похоже, банально не входит в планы нового тренера. Англичанин при Эмери выполнял роль латераля, где он был склонен к постоянным ошибкам. Опять же, Мэйтленд-Найлз – игрок атакующего плана, а фланг защиты он закрывал из-за отсутствия альтернативы. Теперь в команду пришел Седрик, и он как минимум до конца сезона в случае надобности сможет подменить Эктора Бельерина.

Проблемы Арсенала и пути их решения

Учитывая плачевную позицию в турнирной таблице чемпионата Англии и вылет из Лиги Европы, Арсеналу крайне трудно будет удержать звездных игроков, а также убедить Пьера-Эмерика Обамеянга продлить с клубом соглашение, которое истекает следующей зимой. Нет никаких сомнений, что габонец – ключевая фигура в составе "канониров", но его продажа произойдет практически на 100%, если договориться о новом контракте не получится. Да и нужно ли это вообще? Сейчас Микелю Артете необходимо понять, кто из действующих игроков намерен сменить клубную прописку, а после начать строить команду с чистого листа. У испанца еще будет время, чтобы составить четкий план на летнее трансферное окно, однако финансовые проблемы Арсенала из-за постоянного непопадания в Лигу чемпионов сужают тренеру варианты потенциальных приобретений. Среди проблемных позиций выделяются центр защиты (крайне избитая тема), опорная зона, а также отсутствие качественного плеймейкера, способного делать разницу.

Вопросы остаются и к самому дорогому трансферу в истории Арсенала Николя Пепе. Ивуариец – футболист невероятного таланта, однако его адаптация в чемпионате Англии слегка затянулась. Да, он стал чаще играть на команду после зимнего перерыва, но в некоторых моментах Пепе продолжает тянуть одеяло на себя. Как итог, ненужные потери мяча и контратаки соперника. Возможно, Пепе нередко эгоистичен на футбольном поле из-за отсутствия конкуренции, ведь Рисс Нельсон и Эйнсли Мэйтленд-Найлз уступают ему в индивидуальном мастерстве, а Обамеянг – не номинальный вингер, хоть определенный период в Сент-Этьене и дортмундской Боруссии он закрывал именно эту позицию.

Оставляет желать лучшего форма Александра Ляказетта, который в текущем сезоне провел в футболке Арсенала 25 матчей, забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Это при учете того, что француз играет на привычной для себя позиции центрального форварда. Вполне вероятен и его уход в летнее трансферное окно, но станет ли это проблемой при прогрессирующем Габриэле Мартинелли? Однозначно сказать нельзя, ведь бразилец проводит лишь дебютный сезон в Европе, однако уже в 18 лет его статистика превосходит показатели Ляказетта – 25 матчей, 10 голов, 4 ассиста. Также не стоит забывать об Эдди Нкетиа, хотя его реализация намного скромнее, как и количество игрового времени.

В любом случае, последнее слово в вопросе потенциальных трансферов и продаж останется за руководством и самим Микелем Артетой. Проблемы "канониров" видны невооруженным глазом, поэтому вылет из Лиги Европы – лишь одна из преград, которую испанскому специалисту предстоит преодолеть. Сейчас он выжимает из нынешнего состава все, что только можно, делая правильные шаги. Не стоит удивляться, если у Арсенала вновь начнется серия из неудачных результатов, ведь с вылетом из ЛЕ многие игроки потеряли мотивацию и, вполне вероятно, уже сидят на чемоданах. Артете необходимо найти нужные слова своим подопечным, ведь доигрывать сезон в любом случае придется с этим подбором футболистов, а уже потом думать над усилениями, сопоставляя возможности с трансферным бюджетом.

Никита Евтушенко, Football.ua