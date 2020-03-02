Англия

Немец отреагировал на противоречивую информацию СМИ.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение об информации о том, что из-за вспышки коронавируса в Европе Ливерпулю не дадут получить потенциальное чемпионство в этом сезоне.

"Я не думаю, что наши фанаты параноики. Я не могу поверить в то, что болельщики Ливерпуля правда считают, что такое возможно".

"Объясните, какой же смысл отменять результаты текущего сезона. Объясните, кто же тогда будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне и многое другое. Интересно услышать мнение людей, кто об этом пишет".

"Фанаты Ливерпуля не настолько глупы, чтобы верить в это", — цитирует Клоппа Goal.

Ранее немецкий специалист дал свою оценку поединку против Уотфорда, в котором "красные" потерпели первое поражение в сезоне.