Англия

Игрок подписал соглашение до 2025 года.

Защитник Мейсон Холгейт продлил соглашение с Эвертоном, сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист поставил подпись под пятилетним контрактом с "ирисками", который рассчитан до июня 2025 года.

Холгейт присоединился к Эвертону в 2015-м из Барнсли. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке ливерпульского клуба, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон проявляет интерес к защитнику Крису Смоллингу.

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