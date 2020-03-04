Игрок подписал соглашение до 2025 года.
Мейсон Холгейт (справа), evertonfc.com
04 марта 2020, 13:15
Защитник Мейсон Холгейт продлил соглашение с Эвертоном, сообщает официальный сайт английского клуба.
Футболист поставил подпись под пятилетним контрактом с "ирисками", который рассчитан до июня 2025 года.
Холгейт присоединился к Эвертону в 2015-м из Барнсли. В текущем сезоне 23-летний игрок провел 26 поединков в футболке ливерпульского клуба, отличившись одним голом и тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Эвертон проявляет интерес к защитнику Крису Смоллингу.
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