Англия

Форвард планирует принять участие на чемпионате Европы.

Нападающий Тоттенхэма Харри Кейн заявил, что в ближайшее время сумеет залечить травму и в будущем сможет принять участие на Евро-2020.

"Я считаю, что я определенно смогу сыграть на чемпионате Европы. Если что-то плохое не случится между Евро и сейчас, я приму участие в турнире. Я все еще не вернулся к тренировкам с первой командой, но я много работаю в тренажерном зале, я все время становлюсь сильнее".

"Мы понаблюдаем еще несколько недель, и я буду играть снова. Я не хочу делать прогноз, к какой игре я вернусь, но я надеюсь, что где-то между началом и серединой апреля", — сказал Кейн Evening Standard.

Ранее главный тренер "шпор" Жозе Моуриньо отметил, что он не намерен задействовать Кейна раньше определенного времени.