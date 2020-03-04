Англия

Менеджер не стал заострять внимание на ошибках.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп заявил, что не стоит постоянно упоминать о неудачном матче против Уотфорда, в котором его команда потерпела первое поражение в сезоне в АПЛ.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все прекратили упоминать поражение Уотфорда. Проигрыш Челси? Мы заслужили поражение, потому что они забили дважды, и мы допустили огромные ошибки оба раза у наших ворот".

"Конечно, нам сейчас нужна свежесть в ногах, нам нужно немного успокоиться, но поражения в этом не помогут. Ребята хорошо отреагировали на события в кубковой игре, мне понравилось, но второй гол стал проблемой, и Челси защищался физически лучше", — приводит слова Клоппа Goal.

Ранее немецкий специалист прокомментировал о возможном влиянии вспышки коронавируса на чемпионскую гонку.