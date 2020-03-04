Англия

Немец прокомментировал кубковое поражение мерсисайдцев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп поделился своим мнением о результате матча с Челси (0:2) в Кубке Англии.

"Мне бы хотелось, чтобы все перестали упоминать поражение от Уотфорда. Мы заслуживали проиграть Челси, потому что они забили дважды, а мы совершили огромные ошибки.

В первом тайме у нас было три-четыре момента, но из-за интенсивности игры были вынуждены провести некоторые замены. Парни хорошо отреагировали, но проблемой стал второй гол, а Челси очень хорошо защищался физически.

Мне понравились многие моменты нашей игры. Мы знаем, что должны улучшать игру, дело не в судьбе, а лишь в нас. Это не лучшие три недели в сезоне, но теперь мы можем провести лучшие три недели, это наш план.

Мы не думаем об Атлетико, а настраиваемся на Борнмут. Не нужно нас жалеть, мы будем побеждать, и хотим добиться этого в субботу", – рассказал Клопп в интервью BBC Sport.

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