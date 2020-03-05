Англия

"Ириски" хотят подписать испанского футболиста.

Полузащитник Эспаньола Марк Рока попал в сферу интересов Эвертона, сообщает издание Liverpool Echo.

Ливерпульский клуб намерен укрепить среднюю линию следующим летом и попытается приобрести центрального хавбека. Ранее в подписании испанца была заинтересована Бавария.

Действующий контракт Роки с Эспаньолом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 33 поединка в футболке "бело-синих", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Эвертон также проявляет интерес к защитнику Лилля Габриэлю.

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