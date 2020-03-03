Испания

Мексиканец может вернуться в стан "матрасников".

Нападающий Вулверхэмптона Рауль Хименес привлек внимание мадридского Атлетико, сообщает A bola.

Для мексиканца это будет не первый переход в стан "матрасников". Нападающий выступал за Атлетико в сезоне-2014/15, забив гол и сделав два ассиста в 28 матчах.

В текущем сезоне Рауль Хименес провел 42 поединка, в которых отметился 22 голами и 10 результативными передачами.

Напомним, что на мексиканским нападающим также интересуется Манчестер Юнайтед.