Англия

Менеджер высказался о форме опытного испанца.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард дал свою оценку игре крайнего полузащитника команды Педро, который ранее провел свой 200-й матч в футболке "синих".

"Я согласен, что Пердо выдающийся человек с точки зрения рабочей этики, и игроки смотрят на него и берут пример. Он всегда несет угрозу соперникам".

"Отрезки сезона были трудными. Он был в команде на старте сезона, затем получил травму, а затем немного выпал из состава, но то, что он демонстрировал, особенно в последние недели, — это настоящее желание работать на тренировках, чтобы выглядеть остро на поле и давать советы другим".

"Он может быть одним из наших самых важных игроков до конца сезона", — цитирует Лампарда Goal.

Ранее английский специалист прокомментировал победу своей команды в кубковом поединке против Ливерпуля.