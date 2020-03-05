Англия

Норвежец рассказал о важности тренерского поста "манкунианцев".

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер, накануне кубкового матча против Дерби, которое возглавляет Уэйн Руни, заявил, что многие экс-игроки "манкунианцев" хотели бы получить его пост.

"Это зависит от того, сколько вы вкладываете в работу и сколько вы хотите получить в итоге. Это нелегко".

"Путь от игрока к тренеру в одном клубе отнимает у тебя всю жизни, стать тренером — это лучшая жизнь — после игры на поле, поэтому я уверен, что есть много бывших игроков и менеджеров Юнайтед, которые хотели бы получить мою работу", — сказал Солскьяер Sky Sports.

Ранее норвежский специалист прокомментировал игру голкипера команды Давида де Хеа, назвав испанца лучшим в мире.

Поединок Дерби — Манчестер Юнайтед состоится сегодня, 5-го марта, в 21:45 по киевскому времени.