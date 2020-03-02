Англия

Норвежец дал свою оценку игре испанцу.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер отреагировал на критику в адрес голкипера команды Давида Де Хеа, который допустил результативную ошибку в матче против Эвертона.

"Не помню никаких ошибок от Давида в матче против Уотфорда, я доверяю ему на все 100%. Де Хеа был очень хорош в этом сезоне. Для меня он лучший вратарь в мире", — цитирует Солскьяера Goal.

Напомним, ошибка испанского футболиста в матче против "ирисок" стоила Юнайтед двух очков, так как "манкунианцы" разошлись с Эвертоном ничьей (1:1).

Ранее норвежский специалист дал свою оценку поединку против мерсисайдцев, заявив, что он доволен итогом.