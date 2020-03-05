Англия

Менеджер не будет долго без работы, если покинет Баварию.

Как утверждает Kicker, ряд английский клубов заинтересованы в услугах главного тренера Баварии Ханси Флика, у которого контракт с командой до конца сезона.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенцев обсудить со специалистом будущее сотрудничество по итогам нынешнего сезона. Работа тренера будет зависеть от того, сумеет ли он добыть трофеи для клубов.

Также сам Флик заявил, что для него не станет проблемой, если Бавария решит не продлевать с ним действующий договор на следующий сезон.

Напомним, в Бундеслиге "красные" идут на первом месте, а в 1/8 Лиги чемпионов комфортно обыграли Челси в первом матче (3:0).