Коллектив Ханса-Дитера Флика решил не тратить много усилий на преодоление сопротивления "кобальтовых", сумев склонить в свою пользу напряженный первый тайм встречи (1:0).
Шальке — Бавария, Getty Images
03 марта 2020, 23:41
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Шальке — Бавария 0:1
Гол: Киммих, 40
Шальке: Шуберт — Беккер (Грегорич, 86), Тодибо, Настасич — Кенни, Буджеллаб (Раман, 64), Маккенни, Ощипка — Шепф, Бургшталлер, Матондо (Матондо, 83).
Бавария: Нойер — Павар, Киммих, Алаба, Дэвис — Тиаго, Толиссо (Зиркзее, 85) — Гнабри, Горецка, Коутиньо — Мюллер.
Предупреждения: Настасич, Бургшталлер, Маккенни, Раман.