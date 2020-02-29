Германия

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге — о поведении болельщиков матче 24-го тура Бундеслиги.

Фанаты мюнхенской команды вывесили оскорбительный баннер в адрес владельца Хоффенхайма Дитмара Хоппа.

Игроки и тренерский штаб Баварии просил убрать баннеры, а арбитру дважды пришлось останавливать игру.

"Из-за случившегося всем нам очень стыдно. Я уже принес извинения Дитмару Хоппу. В ближайшее время мы примем самые строгие меры", — приводит слова Руммениге t-online.de.

Отметим, несмотря на произошедшее, Бавария разгромила Хоффенхайм (6:0).

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