Англия

Украинский вингер пропустил последние 13 матчей своей команды из-за травмы.

Нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко травмировался в декабре 2019 года, из-за чего он до сих пор не появлялся на футбольном поле. Украинец пропустил из-за повреждения 13 последних матчей, но в ближайшее время он может вновь вернуться к играм.

Как сообщает Football.London, 30-летний вингер проводит легкие занятия, однако на прошлой неделе он уже работал с мячом на тренировочной базе Вест Хэма.

Источник отмечает, что Ярмоленко может отправиться с "молотобойцами" на Эмирейтс, где 7 марта состоится поединок чемпионата Англии против Арсенала, однако решение выпускать украинца на поле оценивается как поспешное.

Напомним, ранее главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал, как проходит восстановление Андрея Ярмоленко.

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