Тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о состоянии Андрея Ярмоленко.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
21 февраля 2020, 17:17
Накануне матча 27-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля Дэвид Мойес рассказал о том, как проходит восстановление самого высокооплачиваемого футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко.
"Ярмоленко тренируется в основном по индивидуальной программе, – цитирует главного тренера официальный сайт Вест Хэма. – На нынешней неделе он ненадолго присоединялся к общей тренировке, но к полноценным занятиям в общей группе еще не готов".
В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей (828 минут, 3 гола) в первенстве АПЛ.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм планировал летом продать вингера сборной Украины.
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