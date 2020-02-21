Англия

Тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассказал о состоянии Андрея Ярмоленко.

Накануне матча 27-го тура чемпионата Англии против Ливерпуля Дэвид Мойес рассказал о том, как проходит восстановление самого высокооплачиваемого футболиста Вест Хэма Андрея Ярмоленко.

"Ярмоленко тренируется в основном по индивидуальной программе, – цитирует главного тренера официальный сайт Вест Хэма. – На нынешней неделе он ненадолго присоединялся к общей тренировке, но к полноценным занятиям в общей группе еще не готов".

В нынешнем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей (828 минут, 3 гола) в первенстве АПЛ.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм планировал летом продать вингера сборной Украины.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.