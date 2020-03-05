Хавбек пытался ответить болельщику на оскорбления в адрес брата.
Эрик Дайер на трибунах, Getty Images
05 марта 2020, 07:55
Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер стал участником конфликта с болельщиками своего клуба во время кубкового матча с Норвичем, сообщает Sky Sports.
Английский хавбек пытался прорваться на сектор, чтобы разобраться с фанатом, оскорблявшим его младшего брата. Футболист залез на трибуну и пробирался через сидения, но его остановили стюарды.
"Думаю, Эрик Дайер сделал то, что не могут позволить себе профессионалы, но в такой ситуации, когда дело касается твоей семьи, так мог бы поступить каждый из нас. Я нахожусь на стороне игрока и понимаю его. Если клуб накажет его, я не соглашусь с таким решением", – прокомментировал этот эпизод главный тренер Жозе Моуриньо.
В текущем сезоне Дайер провел 23 поединка в футболке "шпор", отличившись двумя ассистами.
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