Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер стал участником конфликта с болельщиками своего клуба во время кубкового матча с Норвичем, сообщает Sky Sports.

Английский хавбек пытался прорваться на сектор, чтобы разобраться с фанатом, оскорблявшим его младшего брата. Футболист залез на трибуну и пробирался через сидения, но его остановили стюарды.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX