Англия

Хавбек пытался ответить болельщику на оскорбления в адрес брата.

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер стал участником конфликта с болельщиками своего клуба во время кубкового матча с Норвичем, сообщает Sky Sports.

Английский хавбек пытался прорваться на сектор, чтобы разобраться с фанатом, оскорблявшим его младшего брата. Футболист залез на трибуну и пробирался через сидения, но его остановили стюарды.

Eric Dier just came into the stand and had a fight with fan next to me 😱 pic.twitter.com/nMGVcDWegX — Jascha Selby (@jselby123) March 4, 2020

"Думаю, Эрик Дайер сделал то, что не могут позволить себе профессионалы, но в такой ситуации, когда дело касается твоей семьи, так мог бы поступить каждый из нас. Я нахожусь на стороне игрока и понимаю его. Если клуб накажет его, я не соглашусь с таким решением", – прокомментировал этот эпизод главный тренер Жозе Моуриньо.

В текущем сезоне Дайер провел 23 поединка в футболке "шпор", отличившись двумя ассистами.

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