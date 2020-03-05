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Уэйн Руни, фото getty images
05 марта 2020, 21:14
Уэйн Руни выйдет в стартовом составе Дерби в поединке 1/8 Кубка Англии против Манчестер Юнайтед — своего бывшего клуба.
Дерби: Роос — Богл, Эванс, Форсайт, Лоу — Сибли, Берд, Найт, Руни, Лоуренс — Уогхорн
Запасные: Хамер, Шинни, Мэрриот, Кларк, Мартин, Дэвис, Уиттакер
Манчестер Юнайтед: Ромеро — Далот, Линделеф, Байи, Шоу — Фред, Мактоминей — Мата, Фернандеш, Лингард — Игало
Запасные: Де Хеа, Туанзебе, Уильямс, Перейра, Матич, Гринвуд, Мартиаль
Напомним, ранее Уэйн Руни заявил, что Манчестер Юнайтед потребуется время, чтобы вернуться на былые вершины.