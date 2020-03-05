Англия

Менеджер Дерби — о ситуации в бывшей команде.

Тренер Дерби Уэйн Руни высказал свое мнение о положении Манчестер Юнайтед накануне очного противостояния с Кубке Англии.

"Это займет время. Я полагаю, что это займет еще два или три года. Они должны привлечь некоторых игроков, они должны избавиться от некоторых игроков Это не произойдет быстро. Ван Гаал и Моуриньо раньше пробовали, у них не вышло".

"Посмотрите на Ливерпуль и на то, чего они достигли. Они не покупали команду, они ее создали. Например, Гвардиола в Сити постепенно привел больших игроков, это его стиль".

"Таким образом, Юнайтед должен быть немного терпеливым и попытаться создать команду, которая сможет бросить вызов этим двум. Фанатам нужно быть немного терпеливым к происходящему", — цитирует Руни Goal.

Ранее свой предматчевый комментарий дал главный тренер "манкунианцев" Оле-Гуннар Солскьяер.