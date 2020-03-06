Англия

Нападающий Дерби пошутил после поражения от своего бывшего клуба — Манчестер Юнайтед.

Дерби Каунти дома уступил МЮ 0:3 в 1/8 финала Кубка Англии. Уэйн Руни в добавленное время мог забить гол престижа, но его удар практически в девятку со штрафного отразил Серхио Ромеро.

"Серхио был не в настроении. Мог бы и пропустить", — цитирует Руни Goal.

"Мы должны были использовать те моменты, что имели. Но увы, не сделали этого. Но мы никого не подвели. Мы отдали все силы, но, к сожалению, этого было мало".

В четвертьфинале Кубка Англии Манчестер Юнайтед встретится с выбившим Тоттенхэм Норвичем.