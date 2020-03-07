Англия

Английский клуб повысил ценник на защитника.

Рома может отказаться от идеи выкупа защитника Манчестер Юнайтед Криса Смоллинга.

Как сообщает издание Gazzetta Dello Sport, руководство МЮ требует у римского клуба заплатить 29 миллионов евро за английского центрбека. "Волки" не готовы платить такую сумму за футболиста и могут вернуть его на Олд Траффорд по истечении срока аренды.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм попытается перехватить Смоллинга у Ромы.

В текущем сезоне 30-летний игрок провел 28 поединков в футболке "джаллоросси", отличившись двумя голами и одним ассистом.

Действующий контракт Смоллинга с Манчестер Юнайтед рассчитан до июня 2022 года.

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