Англия

Шотландец испытывает небольшие проблемы со здоровьем.

Защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон не попал в заявку на матч с Борнмутом из-за проблем со здоровьем.

Шотландский фулбек получил небольшое повреждение икроножной мышцы и на время оказался в лазарете, но должен вернуться к ответной встрече с Атлетико в Лиге чемпионов.

"Он должен был начать матч с Борнмутом, но почувствовал небольшой дискомфорт. Но все хорошо, он будет в порядке к матчу среды. Он мог бы оказаться на скамейке сегодня, но я не видел в этом смысла. С ним будет все хорошо", – рассказал Юрген Клопп в комментарии официальному сайту клуба.

В текущем сезоне Робертсон провел 40 поединков в футболке "красных", отличившись двумя голами и семью ассистами.

После первого тайма Ливерпуль обыгрывает Борнмут со счетом 2:1. Следите за событиями поединка в текстовой трансляции на Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.