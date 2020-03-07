Англия

Немец поделился мнением о победе мерсисайдцев.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал результат матча с Борнмутом (2:1) в 29-м туре АПЛ.

"Я знаю, на что способны парни, но играют они, а не я. Мы уже раньше говорили, что уверенность это не то, что можно положить в карман и хранить до конца жизни. Она приходит и уходит. Нужно чувство, что все идет должным образом.

Нужно сражаться всеми силами, это самое главное. У нас сейчас 82 очка, что очень хорошо. Мы должны продолжать сражаться, каждому сопернику давать бой, и это получилось у нас сегодня", – рассказал Клопп в комментарии BBC.

Ранее сообщалось, что нападающий Мохаммед Салах превзошел достижения Торреса, Фаулера и Суареса в АПЛ.

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