Англия

"Красные дьяволы" готовы активировать опцию в соглашении с сербом.

Манчестер Юнайтед планирует продлить контракт с полузащитником Неманьей Матичем, сообщает издание Manchester Evening News.

Руководство английского клуба не хочет отпускать центрального хавбека следующим летом и готово воспользоваться опцией продления в контракте. Серб вернулся в состав команды в новом году и наладил отношения с главным тренером Оле Гуннаром Солскьяером.

Матч выступает в составе МЮ с 2017 года, перейдя из Челси. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 21 поединок в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что МЮ продлил контракт с 37-летним голкипером Ли Грантом.

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