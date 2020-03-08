Англия

Главный тренер "красных дьяволов" высказался накануне дерби.

Оле-Гуннар Солскьяер считает, что его команда набрала отличную форму, а игроки подходят к матчу с уверенностью в своих силах. Также, норвежец отметил болельщиков Манчестер Юнайтед.

"Мы с нетерпением ждем матча. Это дерби. Мы набрали хорошую форму, но знаем, что она может не иметь значения в таком матче, однако парни уверены в себе.

Нельзя взять уверенность из холодильника. Это результат хороших выступлений и правильных действий на поле. Нам нужно хорошо показать себя, ведь Манчестер Сити — фантастическая команда.

Болельщики? Их будет много и они будут поддерживать игроков. Я знаю это, они всегда это делают. Мы уверены, что они будут за нашими спинами и мы будем сражаться ради них", — приводит слова Солскьяера официальный сайт Манчестер Юнайтед.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

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