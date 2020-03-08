Англия

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал кадровую ситуацию соперника в нападении.

Хосеп Гвардиола накануне поединка против Манчестер Юнайтед заявил, что расстроен отсутствием Маркуса Рашфорда из-за травмы. Испанец хочет играть с сильнейшими соперниками.

"Я бы хотел сыграть против Реала на Сантьяго Бернабеу. Мне не нравится, что Рашфорд выбыл, а также не получится сыграть против Кейна. Я хочу противостоять топ-игрокам. Мне нравится, когда у соперников все готовы к матчу.

Надеюсь, Рашфорд восстановиться как можно быстрее. Я бы предпочел, если бы он играл за них", — приводит слов Гвардиолы Sky Sports.

Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.