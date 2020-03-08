Тесты

Football.ua предлагает проверить свои знания об одном из главных дерби Англии.

Агуэро против де Хеа, Б.Силва против Матича, Фернандиньо против Мартиаля — сегодня в очередной раз лицом к лицу сойдутся две главные команды Манчестера. МЮ выиграл очень много титулов в прошлом, а Ман Сити пишет свою историю сейчас.

Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити. Накануне

В честь очередной страницы выдающегося противостояния мы подготовили для вас специальный квиз.

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Автор: Горка Элустондо

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