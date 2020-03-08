Фавориты противостояний

Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".

Манчестер Юнайтед примет Манчестер Сити на своем поле в рамках 29-го тура чемпионата Англии и попытается вновь одолеть "горожан". Команда Оле-Гуннара Солскьяера продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов — сезон выходит на финишную прямую, а потому каждое очко на вес золота. К тому же, "красные дьяволы" уже показали, что комфортно чувствуют себя в играх с представителями ТОП-6 и Манчестер Сити в частности.

Команда Гвардиолы уверенно оккупировала вторую строчку турнирной таблицы и будет надеяться на падение Ливерпуля. Поверить в такое трудно, но "горожане" должны сделать все, что от них зависит. Среди недели Манчестер Сити не без проблем одолел Шеффилд Уэнсдей в Кубке Англии, но в полной готовности ждет воскресного поединка.

Что касается статистики личных встреч, то Манчестер Сити выиграл три из последних пяти матчей. Примечательно, что команды обошлись без ничьих, а также в трех поединках смогли пробить тотал больше 2,5. Такое же количество игр завершилось с событием "обе забьют".

Компания Favbet отдает предпочтение гостям, предоставляя на победу команды Хосепа Гвардиолы коэффициент 1,6. На Манчестер Юнайтед, в свою очередь, можно поставить с показателем 5,1, а ничейный результат оценивается в 4,3.