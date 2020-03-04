Англия

Подопечные Юргена Клоппа могли совершить исторический шаг.

Ливерпуль утратил математические шансы стать самым титулованным клубом Англии по итогам сезона-2019/20 после вылета из Кубка Англии от Челси.

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На данный момент Ливерпуль отстает от Манчестер Юнайтед на два титула (64 против 66) и к концу сезона сможет лишь догнать принципиального соперника, если выиграет чемпионат и Лигу чемпионов, а "красные дьяволы" закончат сезон без наград.

Напомним, что Юрген Клопп в комментарии после матча заявил, что Ливерпуль заслуженно уступил Челси.

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